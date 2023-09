Lukaku cambia maglia anche sui social, gli ex compagni dell’Inter lo ignorano tranne uno

La storia di Romelu Lukaku all' Inter è finita questa estate. Ora che Big Rom ha scelto di giocare nella Roma lo strappo con i suoi ex tifosi nerazzurri è diventato definitivo. C'è chi ha deciso di ignorarlo e chi prova ancora sentimenti di rabbia e incredulità. Ma il calcio, come tutte le cose, va avanti e scrive nuove pagine. A Roma Lukaku è stato accolto come un re. Stasera la squadra di Mourinho affronterà il Milan e chissà se ci sarà spazio anche per il giocatore giallorosso numero 90.

Ripicche social

Certo è che i tifosi nerazzurri non sono i soli ad aver poco apprezzato il voltafaccia di Big Rom. I suoi ex compagni, a partire dall'amico e compagno di reparto Lautaro Martinez, hanno cercato di non commentare il suo comportamento ai microfoni dei giornalisti ma di certo non lo hanno gradito. Sarebbero stati proprio gli ex compagni a fare muro di fronte all'eventualità di perdonare Lukaku. Il no degli ex Inter, secondo Sky, sarebbe stato perentorio. Di questa chiusura parlano anche i social di Big Rom (che ha prontamente limitato i commenti a tutti i suoi post romani). Gli ultimi post che lo ritraggono con la maglia della Roma non hanno raccolto like da parte dei suoi ex compagni dell'Inter. Ci sono i like di ex interisti andati via come Onana, Hakimi, Esposito, Lazaro, Eriksen. E poi, sul video di presentazione del belga alla Roma, un solo ed unico like di un interista attualmente nella rosa di Inzaghi. Si tratta di Denzel Dumfries.