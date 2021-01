Marelli: “Maresca lontano dall’Inter? Ho sempre difeso Rizzoli ma da qualche mese…”

Secondo ultime indiscrezioni, il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli, vorrebbe tenere lontano per qualche turno l’arbitro Maresca dalle partite dell’Inter. La scelta, dettata da quanto accaduto a Udine con Conte e Oriali, è stata commentata così dall’ex arbitro Luca Marelli:

“Se la #Gazzetta scrive che #Rizzoli sta pensando di tenere lontani per un po’ #Maresca e l’#Inter, allora sappiate che è così: la Gazzetta è discutibile ultimamente ma queste notizie non le sbaglia. Detto ciò, l’ho sempre difeso ma da qualche mese #Rizzoli non lo capisco“.