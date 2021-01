GdS – Maresca lontano dall’Inter per un bel po’. In stagione altre direzioni negative

L’Inter attende con ansia la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di Antonio Conte dopo i fatti di Udine. “In realtà, i due si sarebbero poi chiariti ulteriormente e questo dovrebbe scongiurare uno stop prolungato di Conte. Scontato, invece, che il designatore Nicola Rizzoli terrà l’arbitro di Napoli lontano dai nerazzurri per un bel po’”, si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi.

Un’attenta analisi del quotidiano sottolinea che in stagione l’Inter, già arrabbiata per il rigore non concesso nel match con il Parma, in realtà non sia l’unica ad aver subito torti dal fischietto di Napoli. Questo il focus: “Maresca aveva fatto discutere soprattutto per l’arbitraggio di Roma-Sassuolo. Vibranti le proteste dei giallorossi, con l’allenatore Fonseca espulso per aver contestato il rosso (frutto di due cartellini gialli, entrambi corretti) a Pedro che aveva lasciato i suoi in dieci. La Roma si vide anche annullare, con intervento del Var Guida e successiva review, una rete per fallo di Dzeko (giusto) e contestò un mani in area neroverde di Ayhan e la mancata espulsione di Obiang (solo ammonito) per una brutta entrata su Pellegrini. Alla lista andrebbe aggiunta anche Milan-Torino, ma sulla gara di San Siro Rizzoli si è interrogato piuttosto sull’operato del Var Guida. Non può essere sempre Maresca…”.