La moglie di Barella: “Pochi mesi fa un dolore atroce, ora esplodiamo di gioia: ti aspettiamo!”

L'annuncio social di Federica: in arrivo un baby Barella!

Nicolò Barella, dopo il gol contro il Napoli, ha ringraziato i compagni per averlo sostenuto in un periodo non facile. Il messaggio della moglie Federica spiega perfettamente i momenti difficili vissuti dal centrocampista nerazzurro nell'arco di quest'anno.