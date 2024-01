Supercoppa sui social, Frattesi scatenato applaude Carlos Augusto per il suo “romanaccio”

L'Inter ha alzato al cielo la Supercoppa vinta a Riad dopo una partita sofferta contro il Napoli . L'ha risolta nei minuti finali Lautaro Martinez , leader e Capitano di questa Inter . Ma tutti hanno dato il loro contributo, ha sottolineato Simone Inzaghi alla fine del match. Soprattutto i subentrati, che hanno fatto la loro parte anche se per pochi minuti come Bisseck . Al fischio finale la gioia del popolo nerazzurro era incontenibile. Anche quella dei giocatori, naturalmente.

Siparietti social

Tra i più scatenati sui social c'è sicuramente da segnalare Davide Frattesi, che ha festeggiato con la solita simpatia e foga agonistica. Il giocatore nerazzurro ha elogiato Carlos Augusto per aver utilizzato una espressione dialettale. L'ex Monza ha infatti postato sui social "il primo trofeo non se scorda mai". Frattesi ha immediatamente commentato con un "Bravo in romanaccio così"."Cosa fai con il mio telefono?", ha ribattuto scherzosamente Carlos.