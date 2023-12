Napoli-Inter, il commento perfetto di Gianfelice Facchetti alla prima pagina di Tuttosport

L' Inter torna da Napoli con tre punti preziosissimi, una prestazione enorme e la vetta della classifica consolidata. Non è dello stesso parere Tuttosport, che in prima pagina ha sporcato la vittoria dei nerazzurri con parole fuori luogo: " Inter boom con aiutino ma sale la fiducia Juve ". Il quotidiano sportivo di Torino ha deciso di focalizzarsi su presunte decisioni arbitrali dubbie, che avrebbero favorito la squadra di Inzaghi . A dir poco incredibile.

"E adesso tocca alla Juventus rispondere all’Inter che ha effettuato, in un modo o nell’altro, il contro sorpasso sui bianconeri andando a vincere in casa del Napoli a capo di una partita condizionata da decisioni arbitrali singolari, per dirla così", ha proseguito Tuttosport nella sua analisi della partita di ieri. Gianfelice Facchetti ha commentato la prima pagina di Tuttosport con una frase che ci trova tutti d'accordo: "Che lunedì sarebbe senza la prima pagina dal mondo parallelo di tuttosport...".