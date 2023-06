Nations League, Dumfries sconfitto da Brozovic e Perisic: “Ora in bocca al lupo”

Si vogliono bene, perché l'esperienza all'Inter li ha uniti. Denzel Dumfries da un lato, Brozovic e Perisic dall'altro. Ieri avversari in Olanda-Croazia, ma fondamentalmente grandi amici. Lo conferma anche lo scatto postato dall'olandese su Instagram dopo il 4-2 a sfavore nella semifinale di Nations League: in palio c'era un posto in finale contro la vincente di Spagna-Italia di questa sera.

"Amici, grande litigio ieri. In bocca al lupo in finale", ha scritto l'esterno nerazzurro su Instagram in italiano. Il riferimento è probabilmente alla delusione da parte sua per il risultato e al grande agonismo di una gara trascinata comunque fino ai supplementari. Ma da oggi farà il tifo per loro, con il cuore sicuramente diviso a metà in caso di approdo in finale anche dell'Italia degli altri compagni Acerbi, Barella e Darmian.