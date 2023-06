Onana? Col Chelsea non se n’è parlato. Il discorso di Inzaghi potrebbe aver fatto centro

"In questa fase per ora non si è parlato del portiere Onana, corteggiato dai londinesi. Chissà se il malumore esibito martedì da Simone Inzaghi nel vertice in sede ha fatto centro: l’allenatore aveva infatti chiesto ai dirigenti di non cedere alcun elemento di spicco della rosa e con insistenza aveva rimarcato l’esigenza di avere Milinkovic Savic (la società predilige Frattesi)", scrive il Corriere della Sera