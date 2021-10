Twitch, Piqué mostra la sua collezione di maglie: spunta Icardi, risate e imbarazzo

Di Mauro Icardi e Wanda Nara si è parlato anche - non senza momenti di imbarazzo - durante una diretta Twitch di Gerard Piqué

Anche in Spagna i calciatori seguono l'esempio di Bobo Vieri e organizzano dirette Twitch per parlare di calcio. Lo sta facendo Gerard Piqué con lo streamer basco Ibai Llanos e il successo (qui come in Italia) è assicurato. Ieri ha avuto luogo la seconda diretta, che ha coinvolto migliaia di spettatori: tutto si sarebbero aspettati tranne che i due finissero per parlare della presunta infedeltà di Mauro Icardi nel matrimonio con Wanda Nara.