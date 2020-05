Incredibile Inter-Juve, ex capo Procura FIGC: “Chiesi audio Var-Orsato, parte su Pjanic sparì”

E’ a dir poco clamoroso quanto dichiarato da Gaetano Pecoraro, ex capo della Procura della FIGC, ai taccuini del quotidiano Il Mattino. L’ex procuratore federale, infatti, è tornato sulla partita tra Inter e Juventus dell’aprile del 2018, segnata da fortissime polemiche per una direzione di gara totalmente sbagliata da parte dell’arbitro Orsato, colpevole con le sue decisioni di aver favorito i bianconeri in una partita cruciale nella lotta scudetto (contro il Napoli). In particolare, a tutti è rimasto in mente l’episodio che ha coinvolto Pjanic che, già ammonito, travolgeva Rafinha proprio sotto gli occhi di Orsato, che scelse di non espellere il giocatore. Pecoraro su quell’episodio svela un retroscena incredibile:

“Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito. E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento. Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Motivo? Mi dissero che non c’era e basta“.

(Fonte: Il Mattino)