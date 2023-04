Pistocchi punta il dito su Allegri: “Il grande bluff è finito, un club come la Juve non può…”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha analizzato la prestazione della Juventus contro l'Inter con parole molto dure. Il giornalista sportivo non ha dubbi su chi sia il responsabile di questa debacle bianconera: "Un grande club come la Juve non può presentarsi a San Siro per una semifinale così: senza tecnica, senza tattica, senza idee, senza cuore. Il grande bluff è finito, e c’è un solo responsabile: Allegri".

Pistocchi ha poi ricordato come la stampa abbia, all'inizio di questa stagione, definito Massimiliano Allegri "il tecnico più bravo". La stagione della Juventus è stata invece al di sotto delle aspettative, con un calcio che lascia perennemente insoddisfatti i tifosi. Pistocchi, che considera Allegri il principale responsabile del brutto calcio giocato dalla Juventus, ha ironizzato proprio su questo: "The Best coach in the World".