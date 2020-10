Pistocchi: “Rigore Inter? Il problema non è il VAR, ma chi ha fatto arrivare Piccinini…”

“Oggi in tv sono tutti sconcertati per la gestione del #var: in effetti, se un arbitro che ha una visuale perfetta, libera, alle spalle di Balogh e Perisic, non fischia questo calcio di rigore il problema non è il #var. Il problema è chi ha fatto arrivare in SerieA Piccinini“.

Questa, diffusa su Twitter, è la dura analisi di Maurizio Pistocchi in merito alla direzione di gara di Piccinini in Inter-Parma. L’arbitro, infatti, come rimarcato da Beppe Marotta al termine del match, ha negato un rigore solare ai nerazzurri per fallo di Balogh su Perisic.