Eraldo Pecci, ex azzurro e opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte. Queste le sue considerazioni: “Dopo il pari con l’Inter il Napoli ha conquistato ulteriori certezze, del resto è la più seria candidata a lottare con l’Inter per lo scudetto, con i nerazzurri che sono i favoriti per l’organico che hanno. Non ho condiviso le polemiche arbitrali innescate da Conte, perché il rigore che il Napoli ha avuto ad Empoli, ad esempio, era meno evidente di quello poi assegnato all’Inter.