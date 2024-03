Al termine di Bologna-Inter, Nicolò Barella ha voluto chiedere scusa per aver accentuato qualche fallo subito: "Mi hanno additato dopo il Genoa che sono un simulatore. Il mio intento non era di fare una simulazione ma ho sbagliato nella reazione. Quando si sbaglia si può chiedere scusa. Mi sento di chiedere scusa per quel momento. Quando vuoi vincere, fai cose che non vuoi fare e quindi volevo chiedere scusa."