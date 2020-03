La ricetta di casa Candreva: “Non possiamo lasciar vincere la paura, abbiamo…”

Stare in casa, ma senza abbandonarsi all’ansia o alla paura. La fidanzata di Antonio Candreva ha condiviso con i suoi follower il piano per non soccombere alle ansie che l’emergenza globale sta provocando: “Stiamo cercando di trascorrere le giornate non facendoci sovrastare da quello che sta succedendo. Per liberare la mente dalle continue notizie che purtroppo sentiamo e che ci spezzano il cuore, abbiamo creato una routine giornaliera tra allenamenti, ricette sfiziose, musica di sottofondo e giochi creativi per Raul. Condividiamo per invitarvi a fare lo stesso e a non mollare. Non possiamo lasciar vincere la paura e restare fermi, immagino poi che ognuno abbia la propria situazione familiare… Ci sono attimi inevitabili di silenzio dove ti trovi a fissare fuori dalla finestra, rimanendo incredula nel vedere le strade deserte, ti prende un vuoto allo stomaco pensi e e ti viene da piangere… ma dobbiamo tenere duro, dobbiamo farcela… e poi quello che non ci stiamo facendo mancare sono tanti tanti abbracci ogni giorno… quelli che non vediamo l’ora di poter tornare a darci tutti noi”.