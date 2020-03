Candreva, dedica all’Inter: “Quanto mi manchi! Ma torneremo al momento giusto”

La normalità manca a tutti e questo non è un momento normale. Antonio Candreva ha scritto un messaggio in cui racconta la sua voglia di tornare in campo, di rivedere i suoi compagni, ma solo quando sarà possibile. “Quanto mi manchi. La voglia di tornare a giocare è tanta. È ancora presto, c’è bisogno di tempo… Ne usciremo tutti più forti di prima, quando sarà il momento giusto e quando, tutti insieme, avremmo vinto questa battaglia“, ha scritto il centrocampista dell’Inter in un post su Instagram.