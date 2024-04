Momento complicato per il Milan, l'amaro sfogo del leader della Lega

Momento complicato per il Milan e Stefano Pioli. I rossoneri ieri sono stati eliminati dalla Roma dai quarti di Europa League, ma più che l'eliminazione, a preoccupare i tifosi è stata la prestazione della squadra.

Anche Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha espresso sotto un post Instagram del Milan il suo disappunto per la situazione. "Ridateci il nostro Milan, per favore! Si può perdere, ma con dignità e con la maglia sudata, non così, i tifosi meritano rispetto. Cambiare, tutto".