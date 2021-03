Sensi, stagione complicata. La fidanzata: “Lezione di vita, non arrenderti mai!”

Il centrocampista lavora per farsi trovare pronto, dopo una stagione da dimenticare. Antonio Conte lo aspetta (è il tassello che manca), la compagna lo sostiene anche sui social.

Stagione da dimenticare, quella di Stefano Sensi . Il centrocampista ha sofferto di infortuni, ricadute e anche di una fisiologica perdita di autostima. Il recupero di Sensi rientra nelle missioni di Antonio Conte . È il tassello che manca. Perché nessuno ha dimenticato i primi mesi in nerazzurro del centrocampista. In quei mesi era una pedina insostituibile nel gioco di Conte.

La fidanzata di Sensi ha condiviso un vecchio post nel quale lo applaudiva per aver tenuto duro pur giocando poco. E di essere riuscito a sfruttare la prima occasione utile per fare gol. Il post è datato 17 marzo 2018 e Stefano, ai tempi, giocava nel Sassuolo.

"Oggi mi è apparso un ricordo di un esatto anno fa che può valere come lezione di vita... Chissà forse per qualche strana ragione la vita ci porta a ripercorrere alcune situazioni difficili che nascono probabilmente per fortificarci e farci crescere... Guardandoti indietro da lì quanta strada hai fatto!! Sei il mio piccolo uomo pieno di talento, non arrenderti mai. Ti auguro il meglio dalla vita, sei una forza della natura!" Con queste parole Giulia ha nuovamente voluto far sentire il suo sostegno al compagno.