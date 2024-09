Balotelli: “Lette tante cazzate su di me. Presto parlerò, l’unica cosa che faccio è…”

Nuovo sfogo social di Mario Balotelli , che cerca una squadra e al momento si sta allenando da solo in provincia di Brescia. Ecco le sue parole su Instagram: “Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me.

L’unica cosa che faccio è lavorare sodo, allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è l’allenamento e stare sereno.