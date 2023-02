Skriniar, Palmeri: “Disastrosa la strategia Psg di Campos che aveva deciso…”

La rottura del tendine d'Achille costringerà Kimpembe a rimanere fuori fino alla prossima stagione. Il Psg e Galtier perde quindi un difensore importante in vista della seconda parte di stagione. Nel commentare la notizia, Tancredi Palmeri ricorda la trattativa poi saltata la scorsa estate per Milan Skriniar .

"Kimpembe fuori fino alla prossima stagione per rottura del tendine d’Achille. Disastrosa la strategia PSG di Campos che di colpo per accreditarsi come moralizzatore con l’opinione pubblica, aveva deciso che mai e poi mai avrebbe aggiunto 10 milioni ai 55 già offerti per Skriniar".