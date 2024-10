Il rapporto tra Steven Zhang , ex presidente dell' Inter , e alcuni dei giocatori nerazzurri si mantiene saldo anche a distanza. Soprattutto con alcuni dei calciatori Steven aveva instaurato un rapporto confidenziale, emerso in maniera evidente in una live dopo la vittoria dello scudetto e della seconda stella. In quella live Calhangolu aveva chiamato a rapporto tutti i giocatori nerazzurri che gli avevano risposto, nonostante le poche ore dormite. Anche il presidente Zhang aveva partecipato. I tifosi la ricorderanno perché il risultato era stato molto divertente.

Thuram-Zhang

In queste ore Steven ha pubblicato alcune foto vacanziere scattate a Yangshuo. Immediata la reazione di Marcus Thuram che lo ha definito "differente". Immediata anche la risposta di Steven, che ha ammesso: "Cerco di essere come te". Insomma, ragazzi che non dimenticano i bei momenti trascorsi insieme. Scambio di cuori anche con Hakan Calhanoglu, che in quella mitica live post derby gli aveva ricordato quanto gli fosse costato. Zero.