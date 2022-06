Mentana: “Dopo Lukaku e Hakimi vogliono vendere Bastoni. Meglio che vendano l’Inter a…”

Sui social il giornalista e noto tifoso nerazzurro, attacca duramente la proprietà

60 milioni di attivo dal mercato e monte ingaggi giù del 15%. È uno dei paletti imposti da Steven Zhang in questa sessione di mercato. Per raggiungere l'obiettivo sarà quasi inevitabile cedere un big e il primo indiziato è Alessandro Bastoni. Sui social Enrico Mentana critica duramente la proprietà: "Hanno venduto Hakimi e Lukaku dopo aver vinto lo scudetto, ora vogliono vendere Bastoni, uno dei nostri gioielli. Meglio che vendano l'Inter a chi possa evitare di metterla in saldo".