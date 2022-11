LAM: Icardi posta foto romantiche con Wanda, lei esce con L-Gante. I fan di Mauro: “Dignità!”

I tifosi sono preoccupati per Mauro

Intanto Wanda Nara è tornata in Argentina per lavoro (ma non solo) e LAM ha fatto scoppiare la bomba. "Ieri Icardi ha postato le loro foto di coppia alle Maldive, oggi Wanda sta trascorrendo il pomeriggio con L-Gante a Nuñez", ha rivelato il giornalista Angel De Brito. Wanda è stata molto chiara in merito: "Mentirei se dicessi che ci siamo rimessi insieme, ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meritasse un'altra possibilità... Ma non ha funzionato". Mauro Icardi pare non farsene una ragione. Gli stessi tifosi e fan del calciatore hanno cercato di richiamarlo alla realtà, spingendolo a mostrare un po' di orgoglio: "Dignità, ragazzo". E un altro ancora: "Datti pace, non sei più il "titolare". Mentre posti le foto con lei, lei finge di essere single". É ormai evidente che per l'imprenditrice argentina sia tutto finito da un pezzo.