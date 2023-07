Tonali arriva al Newcastle senza sorrisi, i tifosi sicuri: “Farà come Lukaku! A gennaio…”

Le immagini di Sandro Tonali, atterrato in terra inglese per iniziare la sua nuova avventura calcistica, sono diventate immediatamente virali. I tifosi del club, che lo ha acquistato per 70 milioni circa, hanno immediatamente commentato espressioni dell'ex calciatore rossonero. Nessun sorriso, poche emozioni apparenti. I tifosi del Newcastle hanno condiviso tantissimi commenti sullo stato d'animo del giocatore.

Tifosi del Newcastle "depressi"

I tifosi del Newcastle non hanno potuto fare a meno di notare come Sandro non fosse particolarmente emozionato e sorridente all'arrivo. "Lo hanno costretto", ha commentato un tifoso. E poi ancora: "Un sorriso non guasterebbe". E tanti hanno fatto un parallelo con la recente storia di Lukaku, che aveva scelto il Chelsea e che poi ha fatto di tutto per tornare all'Inter: "Torna in prestito al Milan l'anno prossimo. In stile Lukaku. Sembra sconvolto dal fatto di essere qui". Insomma, Tonali i suoi nuovi tifosi li dovrà conquistare dimostrando le sue qualità in campo...