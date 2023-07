UFFICIALE – Il Milan cede Tonali al Newcastle: il comunicato

Dopo i sondaggi per Nicolò Barella, alla fine il Newcastle ha acquistato Sandro Tonali dal Milan: il comunicato ufficiale

Dopo i sondaggi per Nicolò Barella, alla fine il Newcastle ha virato su Sandro Tonali. E proprio oggi il club inglese ha ufficializzato il colpo dal Milan per il centrocampo per circa 70 milioni di euro. Ecco il comunicato del Newcastle.