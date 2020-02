Momento nostalgia a tinte nerazzurre per Nicola Ventola. L’ex attaccante dell’Inter ha infatti pubblicato sui social una foto in compagnia di Ronaldo. Uno scatto risalente alla stagione 2001-2002, che ha fatto subito scattare l’amarcord da brividi. Il commento di Ventola la dice lunga sulle qualità del Fenomeno: “Non ce n’è”, ha scritto l’ex interista. Eh sì, perché di fronte a Ronaldo, probabilmente, non ce n’è per nessuno…

(Fonte: Profilo Instagram Ventola)