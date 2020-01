Bobo Vieri sfotte il look di Ventola da giovane, ma la bordata finale arriva da Totti

Christian Vieri rispolvera l’album dei ricordi e trova una vecchia foto in cui compaiono lui e Nicola Ventola da giovanissimi. Giovani e sbarbati, con un look che oggi fa sorridere. Bobo decide quindi di lanciare lo sfottò social con un coro personalizzato: “Il ciuffo di Nicola Ventola, la la la la la”. E Francesco Totti approfitta dell’assist per affossare definitivamente l’ex bomber nerazzurro: “Mamma mia, un topo ha in testa”. Botta e risposta, come piace a loro. E i follower se la ridono.