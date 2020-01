Totti procuratore e i colpi messi a segno in gran segreto: “Dopo Esposito c’è anche…”

Pochi possono vantare un’esperienza e una conoscenza del calcio come quelle che ha Francesco Totti. La notizia che l’ex capitano e dirigente della Roma si stia avventurando nel regno dei procuratori è già nota da qualche tempo. Ora arrivano conferme in merito alle prime importanti mosse di Francesco: “Totti ha già calato i suoi assi nascosti nella manica. I primi colpi messi a segno sono i due giovani fenomeni del calcio italiano: Federico Chiesa della Fiorentina e Sebastiano Esposito. Colpi messi a segno in gran segreto”.

