Wanda, l’interesse per la Juve è sempre lì: c’è il commento ad un bianconero. E i tifosi…

Wanda Nara ha recentemente esaltato la sua nuova vita parigina e la scelta di Mauro Icardi di accasarsi al Psg. Ma con la modella e agente argentina nulla è mai definitivo. Non è una novità come Wanda abbia in passato spesso “flirtato” con il club bianconero tenendo in piedi uno scenario, che tempo fa, avrebbe spezzato il cuore di numerosi tifosi nerazzurri. Chissà se è cambiato qualcosa.

Certo è che l’attenzione di Wanda per il calcio italiano, uno scenario in cui Mauro si era espresso molto bene fino alla rottura con l’Inter, continua ad essere altissima. Il commento al derby perso dalla squadra di Conte e i complimenti ai tifosi rossoneri hanno ulteriormente inasprito il terreno milanese. Ma Wanda non si ferma mai. Eccola allora fare i complimenti ad Alvaro Morata per la doppietta in Champions League sul profilo Instagram della moglie Alice Campello. I tifosi della Juve hanno colto l’occasione al volo per invitare Mauro ad unirsi al gruppo bianconero. “L’anno prossimo ti aspettiamo a Torino”. Chissà che cosa ne pensa Wanda…