Zenga, seconda dose di vaccino: “Cecchi Paone? Mi importa meno di zero il suo…”

L'ex portiere nerazzurro si è esposto in favore del vaccino anti Covid. Dopo una discussione con Cecchi Paone i fan di Walter Zenga lo hanno stuzzicato sul tema.

Walter Zenga si è esposto pubblicamente in favore dei vaccini anti Covid. L'ex portiere dell'Inter ha avuto anche un'accesa discussione con Cecchi Paone in diretta televisiva, ospite del programma Live Non è la D'Urso.

Walter Zenga ha documentato su Instagram la seconda dose di vaccino, ricevuta a Dubai. L'ex portiere ha risposto anche ad alcuni suoi fan che avevano ironicamente commentato: "E Cecchi Paone muto". "Mi importa meno di zero il pensiero di CP. Anche se parla è lo stesso, figuratevi quanto mi può interessare", ha ribattuto Walter. E ad un no vax in disaccordo con il vaccino ha risposto: "Si tratta di un tuo punto di vista ma io decido per me stesso, ovviamente. E scrivere no vax non mi sposta di un millimetro".