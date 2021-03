Zenga ricorda i problemi di padre separato: “Portavo Jacopo alle interviste, poi…”

Walter Zenga si è riavvicinato a due dei suoi figli (Andrea e Nicolò) e non dimentica gli anni vissuti da padre separato. Proprio l'anno in cui l'Inter vinceva lo scudetto: lui e il piccolo Jacopo insieme anche durante le interviste.

Walter Zenga ha celebrato la festa del papà con un sentimento diverso, quest'anno. Il riavvicinamento con i suoi due figli Andrea e Nicolò, dopo un periodo di massiccia esposizione televisiva, è una nota positiva e lieta. Non è mai troppo tardi per ritrovarsi e provare a instaurare un rapporto. Ed è proprio quello che i Zenga stanno cercando di fare.

"Problemi di padre separato, Jacopo lo portavo in ritiro con la squadra , stava con mia mamma in una camera e quando finivamo gli allenamenti lo tenevo con me. Eravamo in ritiro a Varese, era l’anno dello scudetto ... poi appena era possibile veniva a S.Siro e appena finita la partita entrava negli spogliatoi e mi seguiva nelle interviste post partita", ha raccontato Walter sui social condividendo un ritaglio di giornale dedicato alla gestione familiare di allora (con la nonnasitter) e un'intervista con Jacopo (primo figlio) in braccio.