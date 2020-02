Coronavirus, Zhang: “Un grazie a chi lotta in prima linea in tutto il mondo. E per favore…”

Una lotta mondiale, in cui l’umanità è chiamata alla collaborazione, alla determinazione di voler sconfiggere al più presto un nemico pericoloso. Il coronavirus tiene in apprensione tutti, a tutte le latitudini del globo. Anche in Italia si sta risentendo del diffondersi della malattia, che ha già mietuto le prime vittime.

Il presidente dell‘Inter, Steven Zhang, ha voluto ringraziare sui social gli operatori sanitari che operano in tutto il mondo, postando la foto di un’infermiera con un “Forza Inter” sulla schiena e la frase: “Ringraziamo di cuore tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea in tutto il mondo. E per favore, state tutti al sicuro“.

(Fonte: Profilo Instagram Steven Zhang)