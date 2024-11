Resta caldissimo il tema nuovo stadio per Inter e Milan: oggi andrà in scena il Consiglio Comunale di Milano

Resta caldissimo il tema nuovo stadio per Inter e Milan. Come riportato da calcioefinanza.it, "questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.30 e fino alle 20.30, andrà in scena il Consiglio Comunale di Milano, che fra i suoi punti all’ordine del giorno c’è anche il tema San Siro, dopo che Inter e Milan hanno presentato la propria manifestazione di interesse e conosciuto la valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate per l’impianto e le sue aree circostanti.