Tancredi Palmeri ha voluto sottolineare come le lamentele del Napoli e di Conte, dopo il pareggio con l'Inter, siano campate in aria. Il rigore assegnato all'Inter era corretto (Calhanoglu poi lo sbaglia e il rigore diventa ininfluente ai fini del risultato), ma quello che il Napoli non dice è che c'era un rigore a favore dei nerazzurri per un fallo di mano di Olivera. "Dunque alla fine della fiera rimane che a essere stata danneggiata sia stata l’Inter, eppure si è lamentato il Napoli, per un rigore giusto (e fallito!). Ecco qua il fotogramma a inizio azione del rigore non dato per fallo di mano di Olivera: Dumfries è ampiamente in gioco", fa notare il giornalista sportivo.