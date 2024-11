Il presidente milanista Paolo Scaroni, di recente, ha inoltre dichiarato che «San Donato resta al centro della nostra strategia». Da casa Milan, secondo indiscrezioni, è in atto il tentativo di inserire nella manifestazione di interesse una clausola che consentirebbe alla società di tenere in piedi entrambe le soluzioni. Una strada difficilmente praticabile".

"A volere chiarezza è anzitutto l'Inter: con l'arrivo di Oaktree, lo stadio di proprietà è la priorità assoluta in viale della Liberazione. Soprattutto, è il comune di Milano a chiedere che si faccia luce dopo anni di bluff reciproci. Sala, nell'incontro in cui è naufragata l'ipotesi della ristrutturazione del Meazza e si è riaperta l'opzione di uno stadio unico accanto a quello attuale, aveva posto una condizione: l'abbandono in via definitiva delle ipotesi Rozzano e San Donato. Una richiesta allora verbale, che diverrà formale quando i club ufficializzeranno l'interesse: la manifestazione avrebbe dovuto essere già pronta, ma per i motivi di cui sopra il suo processo di stesura è diventato più farraginoso del previsto.