Intervenuto ai microfoni di TMW, Carlo Nesti, giornalista, ha parlato così dell'associazione di Francesco Acerbi: "Un mondo nel quale non sapessimo separare i sentimenti e la parzialità, dalla legalità e dall'imparzialità, sarebbe un mondo incivile. Comprendo che il cuore dei napoletani stia con Juan Jesus, perché anche io, se avessi come compagno di squadra il difensore, crederei alla sua buona fede. Ma spiegatemi come diavolo dovrebbe comportarsi la giustizia sportiva senza le prove di un reato.