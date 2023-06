Il 30 ottobre la consegna del Pallone d’Oro 2023: ecco quando si sapranno i candidati

Nel corso della serata verranno annunciati i nomi dei successori maschili di Karim Benzema e Alexia Putellas, oltre a quelli dei vincitori degli altri premi (il trofeo Kopa per il miglior giovane giocatore under 21 della stagione, lo Yachine trofeo per il miglior portiere, il "Premio Socrates" riservato ai calciatori impegnati in progetti sociali e di beneficenza).