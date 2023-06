Esposito è rimasto in campo 73' e, per la Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo della finale d'andata dei playoff

Ai biancorossi, infatti, basterà anche un pareggio (con qualsiasi risultato) al San Nicola, per la finale di ritorno in programma domenica sera, per volare in massima serie, un traguardo clamoroso per una squadra neopromossa dalla Serie C.