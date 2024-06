"Il sold out in sé non stupisce nessuno, è una piacevole abitudine, soprattutto nel post-covid. Tra l’altro, l’Inter nella stagione della stella ha avuto ancora una volta la media spettatori più alta della A: 72.838, poco sopra i cugini rossoneri a quota 72.008. A sorprendere, semmai, è il modo in cui il target è stato raggiunto: alla velocità della luce e in modo così capillare da stupire perfino il club. Con buona pace di chi sperava di poter trovare un posticino attraverso un’eventuale successiva vendita libera e, soprattutto, di chi si era messo umilmente in fila nella ”waiting list” ufficiale addirittura dalla scorsa estate. Non c’è spazio per nessun nuovo ingresso, chi prova le due strade sul sito dell’Inter ormai le trova sbarrate proprio per non creare false attese. C’è stato un 85% di tifosi che immediatamente ha confermato lo stesso posto dell’anno precedente. All’interno del restante 15%, poi, l’Inter pensava ci fosse una minima quota, fisiologica, di vecchi abbonati non interessati a rinnovare la tessera: la loro rinuncia avrebbe lasciato spazio almeno a qualcuno in religiosa attesa da un anno. Niente da fare, hanno soltanto aspettato la seconda fase a loro riservata per sfruttare la possibilità di comprare un abbonamento in un posto differente. Per questo, proprio con la certezza di arrivare al 100%, il club ha aperto sul sito a una seconda nuova giornata dedicata al cambio settore: mercoledì dalle 12 spazio a chi non è riuscito a rinnovare giovedì scorso", spiega Gazzetta.