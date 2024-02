Fabio Abiuso , attaccante classe 2003 del Modena e campiona d'Italia Primavera con l'Inter nella stagione 2021/22, ha raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com alcuni ricordi della sua esperienza in nerazzurro: "Nel 2021, dopo sei mesi in prima squadra con il Modena, mi dicono che c'è la possibilità di andare nella Primavera di un grande club. Il mio agente qualche ora dopo mi chiama e mi dice che si tratta dell'Inter. Sarei andato in prestito. Ci ho pensato e ho accettato".

"Era la prima volta lontano da casa, ma ero tranquillo all'idea. Sapevo che questa esperienza mi avrebbe fatto crescere caratterialmente. Chivu? Umanamente è una persona fantastica. Ha creato una relazione forte con tutto il gruppo: quella è stata l'arma in più per vincere il campionato. Quell'Inter era una squadra forte: giocavano ragazzi come Casadei, Fabbian, i fratelli Carboni. Erano tutti già così forti. Ricordo che a Valentin (Carboni) dicevo sempre "Tranquillo, tu arrivi in Serie A". Così è andata".