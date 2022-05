Abiuso, l’aria di casa ti fa bene! 2 gol per rilanciarsi e riprendersi l’Inter

L'attaccante nerazzurro è stato il protagonista assoluto della clamorosa rimonta in semifinale dei ragazzi di Chivu

Il volto della clamorosa rimonta dell'Inter Primavera, capace di rimontare 3 reti al Cagliari in meno di un quarto d'ora nella semifinale scudetto , è quello sorridente di Fabio Abiuso: l'attaccante nerazzurro, gettato nella mischia nella ripresa da Chivu, ha segnato i 2 gol che hanno dato la scossa alla squadra. Una doppietta tutti i compagni, ma anche e soprattutto per se stesso, per rilanciarsi e per mettersi alle spalle un periodo tutt'altro che positivo a livello personale.

E chissà che non sia stata l'aria di casa a rigenerarlo: nato proprio a Sassuolo, cresciuto nei settori giovanili dei neroverdi, della Reggiana e del Modena prima di approdare all'Inter nel gennaio 2021. In questa stagione, dopo una prima parte da assoluto protagonista con 8 reti fra campionato e Youth League fino a dicembre, Abiuso era progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie di Chivu: in questo 2022 solo 2 presenze da titolare e solo 2 gol, scavalcato da Zuberek oltre che dai vari Jurgens e Valentin Carboni. La doppietta di ieri, per come è arrivata, ha il sapore di una liberazione: ora testa alla finalissima di martedì contro la Roma. Una sfida tanto difficile quanto affascinante. Ma Chivu può contare su un Abiuso in più.