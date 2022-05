Inter Primavera, Abiuso: “Grande reazione, carichi con la Roma. Chivu…”

Le parole del giovane attaccante nerazzurro dopo il 3-3 di Sassuolo col Cagliari in semifinale scudetto

Fabio Abiuso, autore di due gol nel 3-3 in rimonta della Primavera dell'Inter contro il Cagliari che ha regalato il pass per la finale, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia: "C'è stata una grandissima reazione. La partita non era iniziata come l'avevamo preparata, non so cosa ci è mancato, ma siamo stati bravi a riprenderla. La finale con la Roma? Mi aspetto una gara combattutissima. Loro sono una grandissima rosa, ma noi siamo molto carichi. Vogliamo giocare questa finale al 100%. Chivu primo a crederci? Il mister è sempre stato in campo così. Ci ha trasmesso lui questa positività per ribaltare la partita".