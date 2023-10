Abodi: “Commissario per gli stadi? Non c’è formula magica, parliamo col Governo e…”

"Stadi? Credo che per risolvere questo problema non sia necessario solamente avere un orizzonte 2032 con la co-organizzazione degli europei. Bisogna avere un senso di responsabilità e, devo dire, un sussulto di dignità, per quello che altri hanno saputo fare bene prima di noi e che noi dobbiamo fare per essere competitivi non solo nel pallone ma anche con il contesto". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici.