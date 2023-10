GdS – Inter, troppa presunzione contro le medio-piccole: problema di antica genesi

I punti persi in casa e partendo da situazioni di vantaggio contro Sassuolo e Bologna continunano a far discutere in casa Inter. La Gazzetta dello Sport punta il dito su una forma di presunzione da parte dei nerazzurri, non nuovi a queste battute d'arresto contro avversari sulla carta abbordabili: "Rigenerare le motivazioni, ecco la chiave. Se l'Inter mostrasse a tutti la stessa faccia cattiva vista contro Milan e Benfica, potrebbe già prenotare la cucitura di tricolore e nuova stella sulla maglia. Il problema, però, è di antica genesi, nasce nel 2021. Sull'andatura della squadra pesano i punti dilapidati contro le medio-piccole: 10 nella prima stagione di Inzaghi terminata con lo scudetto milanista, mentre nel 2022-23 il grande spreco è stato maggiore, addirittura 21. Contro rivali meno nobili la squadra di Simone ha forse il naso all'insù e pare convinta di poter vincere solo grazie alla superiorità tecnica e fisica.