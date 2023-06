Il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi , in visita a Palermo per un evento ha parlato anche delle finali delle tre italiane:

"Il segnale è che siamo arrivati in finale, mi sembra sia un dato che viene trascurato. Pochi mesi fa c’è stato una grande testimonianza di un campione NBA (Antetokounmpo, ndr), che si rivolgeva ai giornalisti, dicendo ‘voi parlate del mio fallimento solo perché non ho vinto, ma vince uno solo’. E chi dice che arrivare fino in fondo è un fallimento? Anzi, è segnale di grande vitalità, è un motivo di soddisfazione ma dall’altro anche di responsabilizzazione, dato che abbiamo problemi di sostenibilità del sistema. Ci sono problemi sulle infrastrutture, non solo stadi ma anche gli impianti".