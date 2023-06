Dalic (CT Croazia): “Brozovic domani titolare. In finale di Champions è stato top e…”

"Tutti abbiamo tifato per Brozo in finale, per me è pronto e motivato", ha detto Dalic in conferenza stampa

"Indipendentemente da come finirà questo torneo, abbiamo lavorato brillantemente per otto o nove giorni, con molta energia e motivazione, come se fosse l'inizio della stagione, non la fine". Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha parlato in conferenza alla vigilia della semifinale di Nations League contro l'Olanda, in programma domani al De Kuip.