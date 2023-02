Abodi: “Plusvalenze? Ci sarà un punto di svolta, mi auguro che…”

Sul tema delle plusvalenze del calcio "ci sarà un punto di svolta, e al di là di quella che sarà la decisione da domani mi auguro che si cambi registro". Lo ha affermato Andrea Abodi, ministro dello Sport, parlando oggi a Firenze. Secondo Abodi, "al di là di una o due società c'è un sistema che si deve interrogare su come perseguire il fair play, ma anche la competizione corretta che comprende i principi ed i lavori per cui siamo un sistema con delle autonomie. Il calcio gode di alcune autonomie, per cui risponde ad alcuni principi anche di lealtà sportiva e di correttezza che, probabilmente, in passato sono stati trascurati: io vorrei che tornasse la supremazia di questi valori".