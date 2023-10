Abodi: “Abbattimento San Siro? Non è da escludere a priori. Il vincolo…”

"San Siro ha un vincolo che mi auguro possa esser superato, spero si possa trovare un modo per mettere in relazione la storia, il presente ed il futuro - ha detto Abodi -. È un tema molto sensibile però una cosa è dire che c'è un vincolo, ma per San Siro non ne capisco le ragioni, un'altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso è un vincolo di sentimenti, e quelli li lascio agli amici di Milano".