Abodi: “Scommesse? Deluso da quanto successo, serve carta doveri. Sono esempi e…”

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e per la Gioventù, ha parlato dall'Allianz Cloud di Milano ai microfoni di Skysport: «Deluso da quanto successo con le scommesse? Raccolgo i sentimenti delle persone che si incontrano strada facendo, dispiacere, delusione, tradimento. Bisogna far assestare inchiesta, capire cosa è successo, fare in modo che tutto sia trasparente, perché abbiamo bisogno di comprendere e rinnovare la sfida ai comportamenti degenerativi. Abbiamo investito tanto tempo che i tesserati non possono scommettere sulla propria disciplina e tanto peggio sui siti illegali, ma evidentemente non è bastato. Spero di predisporre, in collaborazione con altri ministri, una carta di doveri, su quelli ci sono margini di miglioramento».