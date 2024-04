Abodi: “Scudetto Inter, complimenti anche per lo stile. Sul nuovo stadio dico…”

In collegamento a Sky Sport, il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato così della vittoria dello scudetto dell’Inter. “Vittoria scudetto Inter? Complimenti all’Inter, una vittoria meritata e convincente, mi ha stupito la costanza, l’equilibrio, una guida serena e determinata, anche lo stile quindi. Il tema ora è rinnovare questa capacità, si pensa già al prossimo, ci sono sempre nuovi stimoli. Io ora faccio il tifo per le italiane che sono ancora nelle coppe europee, grande merito al calcio italiano per la quinta squadra in Champions e magari anche la sesta.